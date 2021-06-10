Махались или просто обнимались? Гвоздик посетил лагерь Ломаченко

Александр назвал себя фанатом «Ломы»





Василий Ломаченко и Александр Гвоздик / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик посетил тренировочный лагерь своего друга Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который готовится к бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).



«Позитивный настрой. Вместе с моим другом Василием Ломаченко мы были партнерами по команде, но теперь мы просто чемпион и фанат».

Напомним, поединок Ломаченко и Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.