Экс-чемпион мира: «На месте Уайлдера я бы не отказывался от 20 миллионов долларов»
«Малик – мой братишка». Уайлдер объяснил выбор тренера
Скотт готовит Деонтея к реваншу с Фьюри
21:25
Уайлдер и Скотт / фото - WBN
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) готовится к третьему поединку против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) под руководством своего экс-соперника Малика Скотта. «Бронзовый Бомбардировщик» нокаутировал его в очном противостоянии в первом раунде. В комментарии Bad Left Hook американец объяснил выбор тренера.
«Малик — мой настоящий братишка, мы были очень близки и до нашего очного поединка. На протяжении наших карьер у нас было немало долгих бесед, и я всегда хотел привлечь его в своей лагерь, потому что парень гениален, у него шикарное боевое мышление. У него разум гения, он знает, что нужно делать в ринге, но физических данных, чтобы это выполнить, ему не хватало».
Тренировки у Скотта и Уайлдера, действительно, проходят весело.
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