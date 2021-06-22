Олег Малиновский узнал дату следующего боя. Он подерется за пояс WBO
Малиновский вернулся в перечень лучших боксеров в мире
Украинец сейчас занимает шестую строчку в своей весовой категории
11:31
Олег Малиновский / Фото: Инстаграм
Обладатель титула WBO Inter-Continental в полулегком весе украинец Олег Малиновский (28-0, 7 КО) сообщил в Instagram, что после последнего боя вернулся в Топ-15 рейтинга своего дивизиона по версии WBO.
«Я снова вернулся в топ-15 мирового рейтинга WBO и сейчас нахожусь там на 6-й строчке. Продолжаю движение к своей главной цели».
Напомним, ранее Малиновский в скучном бою победил решением Натаниэля Какололо.
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