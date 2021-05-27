Малиньяджи: «Уайлдер действительно верит, что может победить Фьюри»

Пол Малиньяджи / фото - Tha Boxing Voice

Бывший чемпион первого полусреднего веса, американец Пол Малиньяджи поделился своими ожиданиями от предстоящего мегафайта, в котором экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в третий раз попытается победить держателя титула Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Цитирует Малиньяджи портал BoxingNews24.

Если я не увижу бой Фьюри – Джошуа и получу вместе этого полуфиналы на пути к их поединку, то это не так уж и плохо. Я действительно чувствую, что Уайлдер ушел в отрицание, но в то же время мне нравится его вера в себя, если в этом есть какой-то смысл. Я не всегда с ним соглашаюсь, но не могу винить бойца в том, что он так сильно в себя верит.

Это не его вина, и он действительно верит, что может победить Фьюри. У Деонтея Уайлдера есть чемпионская вера в себя. Я и вправду считаю, что он намерен уйти на щите. Он не хочет, чтобы его остановили».