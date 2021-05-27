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Малиньяджи: «Уайлдер действительно верит, что может победить Фьюри»

Экс-чемпион полусреднего веса – о предстоящей трилогии супертяжей
Бокс Профессиональный бокс
07:28
Малиньяджи: «Уайлдер действительно верит, что может победить Фьюри»
Пол Малиньяджи / фото - Tha Boxing Voice

Бывший чемпион первого полусреднего веса, американец Пол Малиньяджи поделился своими ожиданиями от предстоящего мегафайта, в котором экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в третий раз попытается победить держателя титула Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Цитирует Малиньяджи портал BoxingNews24.

«Уайлдер будет выглядеть или безумно, если его уничтожат, или великолепно. Когда ты находишься на шаг впереди других людей, то кажешься умным. Если ты на два шага впереди, то выглядишь шальным.

Если я не увижу бой Фьюри – Джошуа и получу вместе этого полуфиналы на пути к их поединку, то это не так уж и плохо. Я действительно чувствую, что Уайлдер ушел в отрицание, но в то же время мне нравится его вера в себя, если в этом есть какой-то смысл. Я не всегда с ним соглашаюсь, но не могу винить бойца в том, что он так сильно в себя верит.

Это не его вина, и он действительно верит, что может победить Фьюри. У Деонтея Уайлдера есть чемпионская вера в себя. Я и вправду считаю, что он намерен уйти на щите. Он не хочет, чтобы его остановили».

Напомним, на бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Пол Малиньяджи

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