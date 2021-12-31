Мартин: «Я хочу два раза подряд подраться с Джошуа»

Чарльз Мартин / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Чарльз Мартин (28-2-1, 25 KO) сообщил DAZN, что еще дважды хочет подраться с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Я выходец из настоящих трущоб. Там все значительно отличается. Я дрался каждый день. Я возненавидел драки. Я не боец, но меня к этому приучили. Мне это привили ввиду того, как и где я рос. Так что я хочу доказать ему это. Ты не крутой засранец, нет. Ты не настолько крутой, брат».