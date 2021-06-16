Ломаченко рассказал, сколько еще боев планирует провести в 2021 году
«Матрица». В сети показали постер к бою Ломаченко – Накатани
Поединок состоится 26 июня
21:25
фото - Top Rank
Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг 26 июня. Украинец проведет поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
Промоутерская компания Top Rank опубликовала свежий постер к поединку, который пройдет в Лас-Вегасе, в своем Instagram.
Ранее Накатани странно отреагировал на рекламу своего боя в США.
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