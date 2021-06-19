Джошуа уже неинтересен. Руис мечтает о поединке с Фьюри
Майк Тайсон: «Энди Руис еще молод и может вернуть себе титул чемпиона мира»
Американец поддержал соотечественника
13:13
Майк Тайсон / фото - скриншот
Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал экс-чемпиона мира Энди Руиса (34-2, 22 КО) в эфире подкаста Hotboxin`. Американец уверен, что его соотечественник еще сможет вернуть себе пояс и взобраться на вершину «королевского» дивизиона.
«Послушай, ничего еще не закончено. Ты все еще очень молод, с тобой не покончено. Просто продолжай драться с той системой убеждений, которая у тебя есть, оставайся уверенным. Ладно, мужик, это просто один бой. Я знаю, что ты не позволишь такому незначительному поединку, как твой второй бой с Джошуа, обескуражить тебя.
Ты бывший чемпион мира. Ты можешь вернуть титул обратно и получить много возможностей. Никогда не жалей себя. Ты занимаешь отличное положение в жизни».
Руис хочет в следующем бою подраться с временным чемпионом WBC.
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