Майк Тайсон: «Мейвезеру нужно продолжать драться с парнями из своего веса»
Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался boxing247.com о выставочном поединке Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.
«Думаю, что Флойду нужно продолжать боксировать. Сомневаюсь, что ему нужно было драться с крузером. Мейвезеру нужно продолжать драться с парнями из своего веса. Что, черт побери, он делает? Подерись еще раз с Пакьяо и поддерживай форму. Ему нужно было заставить Пола согнать много веса. Сам бой из-за этого оказался сложнее, чем ожидал Флойд.
Если Мейвезер боксировал с крузером, то как он к готовился? Я верю, что когда Пол пробива удары, то немного потрясал его, поскольку Логан не средневес. Думаю, что Логан даже супертяжеловес. Для меня 90 килограммов – это тяжелый вес.
Уверен, что Мейвезер может извлечь из этого урок и в дальнейшем будет драться с парнями из своего веса, поскольку вес имеет значение. Думаю, он бы заработал больше денег, если бы снова подрался с Пакьяо. Теперь я пытаюсь убедить Логана Пола подраться с Баду Джеком. Хочу посмотреть, что он скажет».
Напомним, Мейвезер ранее в выставочном поединке не смог победить Логана Пола.
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