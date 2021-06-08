Майк Тайсон: «Мейвезеру нужно продолжать драться с парнями из своего веса»

Майк Тайсон / Фото: ABC News

Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался boxing247.com о выставочном поединке Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.



Если Мейвезер боксировал с крузером, то как он к готовился? Я верю, что когда Пол пробива удары, то немного потрясал его, поскольку Логан не средневес. Думаю, что Логан даже супертяжеловес. Для меня 90 килограммов – это тяжелый вес.

Уверен, что Мейвезер может извлечь из этого урок и в дальнейшем будет драться с парнями из своего веса, поскольку вес имеет значение. Думаю, он бы заработал больше денег, если бы снова подрался с Пакьяо. Теперь я пытаюсь убедить Логана Пола подраться с Баду Джеком. Хочу посмотреть, что он скажет».