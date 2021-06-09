Майк Тайсон: «Мейвезеру нужно продолжать драться с парнями из своего веса»
Майк Тайсон вернется в ринг в сентябре
Легендарный боксер не прекращает тренировок
08:57
Майк Тайсон / фото - Afroballers
Тренер бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона Рафаэль Кордейро сообщил примерную дату возвращения в ринг боксера. В комментарии порталу BJ Penn наставник рассказал, что «Железный Майк» продолжает тренироваться в зале и поддерживает форму
«Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, и всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что наклевывается на сентябрь. Я не знаю, кто будет следующим соперником. Его компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре».
Ранее в выставочном поединке против видеоблогера экс-чемпион мира в 5 категориях Флойд Мейвезер не смог победить нокаутом.
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