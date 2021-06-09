Майк Тайсон вернется в ринг в сентябре

Легендарный боксер не прекращает тренировок

Майк Тайсон / фото - Afroballers

Тренер бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона Рафаэль Кордейро сообщил примерную дату возвращения в ринг боксера. В комментарии порталу BJ Penn наставник рассказал, что «Железный Майк» продолжает тренироваться в зале и поддерживает форму

«Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, и всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что наклевывается на сентябрь. Я не знаю, кто будет следующим соперником. Его компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре».

Ранее в выставочном поединке против видеоблогера экс-чемпион мира в 5 категориях Флойд Мейвезер не смог победить нокаутом.