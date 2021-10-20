Майк Тайсон: «Я бы очень легко нокаутировал Джейка Пола»

Но легенда не хочет боксировать с американцем





Майк Тайсон / Фото: The Hollywood Reporter

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 55-летний Майк Тайсон заявил, что без проблем мог бы нокаутировать видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО).



При этом, «Железный Майк» отметил, что никогда не выйдет в ринг против непрофессионала.

«Я бы очень легко его нокаутировал. Но я бы никогда такого не сделал. Совершив такое я бы пошел против своих родных. Они любят этого маленького белого засранца. Понимаете, о чем я? У Джейка есть шары, у него есть чертовы шары. Когда ты видишь белого парня с шарами, то ты это понимаешь. Я говорю все так как есть. Пусть он правит и дальше».

Напомним, ранее Хорхе Масвидаль рассказал, почему не проведет бой с Полом.



