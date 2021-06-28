Майки Гарсия: «60 на 40 в пользу Спенса в бою с Пакьяо»

Американец обсудил грядущий поединок



Майки Гарсия / фото - skysports.com

Американский полусредневес Майки Гарсия (40-1, 30 КО) поделился мнением с ES News о поединке между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO) и 42-летним экс-чемпионом мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

«Молодость, размеры, мастерство — все это, я чувствую, поможет Спенсу одержать победу. Так что я бы сказал 60 на 40 в его пользу. Хотя это не простой бой для Спенса. У Пакьяо еще много всего в арсенале. В частности, огромный опыт, быстрые ноги и руки, а также мощь».

Мэнни Пакьяо отреагировал на угрозу его титульному поединку против Эррола Спенса из-за судебного иска.