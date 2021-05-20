Майки Гарсия назвал сроки возвращения в ринг
Майки Гарсия намерен выйти в ринг с победителем боя Дэвис – Барриос
Бывший чемпион мира с нетерпением ждет своего возвращения
20 мая 20:15
Майки Гарсия / Фото - essentiallysports.comЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях, американец Майки Гарсия (40-1, 30 КО) готов выйти в ринг с победителем поединка за звание чемпиона WBA Regular в первом полусреднем дивизионе между соотечественниками Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO) и Марио Барриосом (26-0-0, 17 KO), который состоится 26 июня в Атланте (США).
Цитирует американца boxingnews24.com.
«Танк» подерется с Барриосом, и это хороший поединок. И он не будет для него простым. Не подумайте, «Танк» – великолепный боец, но запрыгнуть в 140 фунтов и сразу же выйти на парня вроде Барриоса... Непростая задача. Если у него все сложится хорошо, то я, без сомнений, соглашусь на этот бой. Я смогу с ним подраться. Однако не стоит забывать о Барриосе. Для него это так же прекрасная возможность заявить о себе. Я тренировался с ним, я знаю, о чем говорю».
Напомним, ранее Гарсия заявил, что хочет провести поединок против легендарного Мэнни Пакьяо.
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