Майки Гарсия назвал сроки возвращения в ринг

Боксер надеется договориться с Пакьяо

Майки Гарсия / фото - PBC

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) высказался о возвращении в ринг. Американец хочет выйти против легендарного Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), однако, если им не удастся договориться, то Гарсия подберет другого соперника. Слова Майки приводит Boxing News 24.

«Если мы не добьемся успеха в переговорах с Пакьяо в ближайшее время, то я, по всей видимости, отправлюсь дальше в поисках следующего соперника. Все зависит от того, кто из 140 и 147 фунтов будет готов к концу июля/началу августа. Хотя я, конечно же, продолжаю надеяться, что мне удастся договориться с Пакьяо. Это отличное сочетание стилей, и мне нравится об этом думать».

Ранее Гарсия высказался, о своих шансах в бою против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).