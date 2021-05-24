Майки Гарсия советует Тейлору провести бой с Лопесом

Майки Гарсия / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) уверен, что абсолютному чемпиону первого полусреднего веса Джошу Тейлору (18-0, 13 КО) нужно сначала подраться с лучшим легковесом Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), а не обладателем титула в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



Думаю, что более классный поединок получится, если Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес. Уверен, что Тейлору такой бой больше подходит. Мне кажется, что стилистически это будет потрясающий поединок. Да и Теофимо говорил, что вскоре поднимется.

Мы можем увидеть этот поединок перед переходом Тейлора в полусредний вес. Лопес и Тейлор – непобежденные чемпионы в своих дивизионах. Это бой с равными шансами».