Майки Гарсия советует Тейлору провести бой с Лопесом
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) уверен, что абсолютному чемпиону первого полусреднего веса Джошу Тейлору (18-0, 13 КО) нужно сначала подраться с лучшим легковесом Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), а не обладателем титула в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Не знаю, может ли Тейлор победить Кроуфорда, ведь Теренс – серьезный парень. Он очень талантливый, умный и ловкий боксер. Я не знаю, хватит ли у Тейлора возможностей побить Теренса, но Джош – абсолютный чемпион мира.
Думаю, что более классный поединок получится, если Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес. Уверен, что Тейлору такой бой больше подходит. Мне кажется, что стилистически это будет потрясающий поединок. Да и Теофимо говорил, что вскоре поднимется.
Мы можем увидеть этот поединок перед переходом Тейлора в полусредний вес. Лопес и Тейлор – непобежденные чемпионы в своих дивизионах. Это бой с равными шансами».
Напомним, ранее Тейлор заявил, что возмущен оценками судей в бою с Хосе Рамиресом.
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