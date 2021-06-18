Майки Гарсия советует Тейлору провести бой с Лопесом
Майки Гарсия: «Я открыт для боя с Прогрейсом»
Полусредневес назвал желаемого соперника
18:59
Майки Гарсия / фото - BFW
Экс-чемпион мира Майки Гарсия (40-1, 30 КО) заявил, что готов подраться против своего соотечественника Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО). В комментарии Boxing News 24 американец объяснил, при каких условиях будет готов встретиться с экс-соперником Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО).
«У меня были беседы, где упоминалось его имя. Меня спросили, интересен ли такой вариант, и я ответил, что да, мне интересны все бойцы, которые будут свободны в нужный мне период времени. Это все, что я могу пока вам сказать.
Я знаю, что он созванивался с моим братом, но я не знаю, о чем они разговаривали. Роберт не стал мне говорить.
Реджис – классный парень, и я пересекался с ним пару раз, но наши разговоры не заходили дальше фразы: «Я хочу подраться с тобой». Однако если этот бой вдруг станет актуальным для нас обоих – я буду открыт».
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