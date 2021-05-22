Майки Гарсия: «Я спарринговал с Хосе Карлосом Рамиресом»

Чемпион мира в четырех весовых заверил болельщиков американца в том, что он находится в отличной форме

Майки Гарсия / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Майки Гарсия (40-1, 32 КО) заверил болельщиков Хосе Карлоса Рамиреса (26-0, 17 КО) в том, что он находится в отличной форме. На протяжении всего тренировочного лагеря Майки находился рядом с ним, видел как тот спаррингует и тренируется, и даже несколько раз вставал с ним в пары, пока к Хосе Карлосу не приехали его спарринг-партнеры.

«Рамирес силен физически. Я спарринговал с ним, но только в самом начале его тренировочного лагеря, потому что ему нужно было пройти парочку раундов. Позже в лагерь приехали его спарринг-партнеры и уже они работали с ним. Мы с Хосе постояли в парах один или два раза, но я видел его в зале, спарринговал с его напарниками. Рамирес отлично смотрится, он в хорошей форме. Мы с ним говорим, обмениваемся опытом, даем дуг другу советы. Он выполнял свою работу и делал это очень хорошо. В его углу находится мой брат, который учит его, дает ему советы, а он их выполняет».

Майки Гарсия дал свой прогноз на объединительный бой Хосе Рамиреса и Джоша Тейлором (17-0, 13 КО). Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.