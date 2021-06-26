Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»
Мегафайт Кроуфорд – Тейлор может состояться в 2022 году
Звездный американец свой следующий поединок проведет в октябре
08:36
Теренс Кроуфорд и Джош Тейлор / Фото - thesun.co.ukЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) проведет защиту своего титула в октябре, но его оппонентом не станет абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО). Об этом в интервью Fighthype сообщил промоутер обоих боксеров Боб Арум.
«Мы будем обсуждать бой Тейлор-Кроуфорд, это отличный бой, и Тейлор хочет этого боя, и уверен, что Теренсу это интересно, но он может состояться только в следующем году. Забудьте про Спенса. Спенс знает, что ему не победить Кроуфорда, и он поднимется в следующий вес после боя с Пакьяо, так что забудьте об этом. Самыми большими боями для Кроуфорда окажутся бои против Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса, когда они поднимутся в весе».
Напомним, следующим поединком Тейлора станет защита титулов против обязательного претендента Джека Кэттерола (24-0, 13 КО) в ноябре в Великобритании.
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