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Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Сэм Джонс уверен, что его подопечный уверенно пройдет Такама
13:45
Усик – Джошуа / Фото - laptrinhx.comМенеджер супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО), Сэм Джонс, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Повторю цитату Карла Фроча: «Слишком большой и слишком сильный». Я думаю, Эй-Джей будет слишком физически сильным для него, и я считаю, если Джошуа начинает прессинговать его вначале, то бой может закончится рано. Я думаю, чем дольше будет поединок, тем больше он может быть в пользу Усика, если он войдет в ритм. Но я вижу Джошуа нокаутирует его».
Много говорилось о бое с Усиком. При условии, что Джо убедительно пройдет Такама 24 июля, следующим должен быть бой за титул чемпиона мира?
«Да, это то, что должно случиться в ближайшем будущем. Джо будет в отличной позиции, он будет номером один в рейтинге WBO. Победа официально сделает его обязательным претендентом на титул WBO. Усик подерется с Джошуа. И слушайте, любой может быть следующим. Любой, кто будет чемпионом на то время».
Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.