Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»

Сэм Джонс уверен, что его подопечный уверенно пройдет Такама
Бокс Профессиональный бокс
13:45
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Усик – Джошуа / Фото - laptrinhx.com
Менеджер супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО), Сэм Джонс, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Повторю цитату Карла Фроча: «Слишком большой и слишком сильный». Я думаю, Эй-Джей будет слишком физически сильным для него, и я считаю, если Джошуа начинает прессинговать его вначале, то бой может закончится рано. Я думаю, чем дольше будет поединок, тем больше он может быть в пользу Усика, если он войдет в ритм. Но я вижу Джошуа нокаутирует его».


Много говорилось о бое с Усиком. При условии, что Джо убедительно пройдет Такама 24 июля, следующим должен быть бой за титул чемпиона мира?

«Да, это то, что должно случиться в ближайшем будущем. Джо будет в отличной позиции, он будет номером один в рейтинге WBO. Победа официально сделает его обязательным претендентом на титул WBO. Усик подерется с Джошуа. И слушайте, любой может быть следующим. Любой, кто будет чемпионом на то время».


Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Джо Джойс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Бокс Профессиональный бокс
13:30
1
Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»
Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
08:20
В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 21:39
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 21:29
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 20:39

Новости: Бокс

Рамирес считает, что Альвареса ожидает тяжелый бой с Плантом
Рамирес считает, что Альвареса ожидает тяжелый бой с Плантом
Профессиональный бокс
14:30
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Профессиональный бокс
13:45
Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Профессиональный бокс
13:30
МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
Аматорский бокс
13:23
Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Профессиональный бокс
12:40
Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Профессиональный бокс
12:21
Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс это самая большая проблема в моей карьере»
Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс это самая большая проблема в моей карьере»
Профессиональный бокс
12:00
Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»
Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»
Профессиональный бокс
11:00
Тим Цзю: «Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – те парни, за которыми я иду»
Тим Цзю: «Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – те парни, за которыми я иду»
Профессиональный бокс
10:57
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости