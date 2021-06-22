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Менеджер Ломаченко: «Из-за травмы Василий в поединке с Лопесом не мог делать комбинации, которые нарабатывал годами»

Климас заявил, что в концовке поединка украинец пошел ва-банк, начав сражаться на полную
Бокс Профессиональный бокс
08:38
Менеджер Ломаченко: «Из-за травмы Василий в поединке с Лопесом не мог делать комбинации, которые нарабатывал годами»
Лопес и Ломаченко / Фото: mmafighting

Менеджер бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Эгис Климас утверждает в фильме Top Rank RELOADED: Vasiliy Lomachenko, что в бою против Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) экс-лидер дивизиона со второго раунда чувствовал боль в правом плече.

Во втором раунде Василий пробил правый прямой и в этот момент почувствовал боль. За три недели до боя он ощутил сильную боль из-за травмы правой руки. На следующий день мы пошли к доктору, и он сказал: «Я ничего не могу сделать, кроме укола». Так что мы сделали укол и потеряли неделю спаррингов. Отец Василия говорил, что, возможно, нам следует перенести поединок.

Он не мог выбрасывать джебы и пробивать апперкоты. Не забывайте, что Василий – левша. Поэтому он не мог делать комбинации, которые нарабатывал годами, начиная их с джеба. Ломаченко хорошо защищался, но Теофимо выбрасывал больше ударов и несколько раз попал. Но в целом Лопес так и не задел Лому. Василий не проиграл эти раунды, но он не победил. Все ждали, что Ломаченко покажет что-то особенное.

Он просто послал все к чертям. Ломаченко сказал: «Либо я потеряю плечо, либо проиграю бой». Поэтому вы увидели, как он рассердился в седьмом, восьмом и девятом раундах.

Напомним, что Ломаченко выдал порцию похвалы своему следующему сопернику Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ломаченко - Накатани Теофимо Лопес Эгис Климас

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