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Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»

Но главная опция все же поединок за звание абсолютного чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
10:16
Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»
Фото: ESPN

Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас высказался о ситуации с организацией поединка с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):

Мы согласились на опцию реванша. Почему нет? Шансы-то большие. Они, конечно, заинтересованы. На сегодняшний день в Австралии чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии.

Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры.

Климас также заявил, что назначение украинца обязательным претендентом не дает плюсов.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Джордж Камбосос Эгис Климас

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