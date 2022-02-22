Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»

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Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас высказался о ситуации с организацией поединка с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):



Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры.