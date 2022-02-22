Менеджер Усика: «Назначение Ломаченко обязательным претендентом на пояс Камбососа ничего не меняет»
Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»
Но главная опция все же поединок за звание абсолютного чемпиона
10:16
Фото: ESPN
Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас высказался о ситуации с организацией поединка с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Мы согласились на опцию реванша. Почему нет? Шансы-то большие. Они, конечно, заинтересованы. На сегодняшний день в Австралии чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии.
Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры.
Климас также заявил, что назначение украинца обязательным претендентом не дает плюсов.
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