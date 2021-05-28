Менеджер Постола: «Не думаю, что Тейлору интересно оставаться в категории»
Менеджер украинского полусредневеса Виктора Постола (31-3, 12 КО) Олег Ладик рассказал о перспективах Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) побороться за чемпионский пояс.
«Касательно боя за претендента, это очень интересный вариант, если организуют бой либо с Прогрейсом, либо с Зепедой за статус, было бы очень интересно увидеть такие бои, потому что это очень сильные соперники. Зепеда вообще очень импонирует, где-то выезжает на своем мастерстве, на стиле.
Думаю, что Тейлора будут манить на бой с Кроуфордом. Это совсем другой уровень, другие финансовые возможности для Тейлора. Не думаю, что ему интересно оставаться в этом весе, вскоре в нашей весовой категории пояса будут вновь разыграны, они будут вакантны после ухода Тейлора.
Или как я сказал, возможный вариант, если организуется бой Лопес-Тейлор. Тогда за это время можно было бы разиграть и пояс официального претендента.
По какой линии будет двигаться Постол? Не знаю, мы открыты к любым организациям, но с самого начала двигались по WBC, у нас с ними очень хорошие отношения. Это организация, которая всегда идет навстречу боксеру, они поступают именно так, о чем они говорят.
Поэтому, я на 99 % уверен, что дальше мы будем общаться с WBC и интересоваться вариантом развития событий, чтобы вновь выйти на официального претендента».
Джош Тейлор вошел в пятерку лучших бойцов P4P.