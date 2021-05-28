Менеджер Постола: «Не думаю, что Тейлору интересно оставаться в категории»

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Менеджер украинского полусредневеса Виктора Постола (31-3, 12 КО) Олег Ладик рассказал о перспективах Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) побороться за чемпионский пояс.

Думаю, что Тейлора будут манить на бой с Кроуфордом. Это совсем другой уровень, другие финансовые возможности для Тейлора. Не думаю, что ему интересно оставаться в этом весе, вскоре в нашей весовой категории пояса будут вновь разыграны, они будут вакантны после ухода Тейлора.

Или как я сказал, возможный вариант, если организуется бой Лопес-Тейлор. Тогда за это время можно было бы разиграть и пояс официального претендента.

По какой линии будет двигаться Постол? Не знаю, мы открыты к любым организациям, но с самого начала двигались по WBC, у нас с ними очень хорошие отношения. Это организация, которая всегда идет навстречу боксеру, они поступают именно так, о чем они говорят.

Поэтому, я на 99 % уверен, что дальше мы будем общаться с WBC и интересоваться вариантом развития событий, чтобы вновь выйти на официального претендента».