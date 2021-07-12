Тим Цзю: «Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – те парни, за которыми я иду»
Менеджер Цзю: «Следующим соперником Тима станет бывший чемпион мира»
Проспект впервые подерется за пределами Австралии
20:08
Тим Цзю / Фото: DAZN
Менеджер австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО) Глен Дженнингс рассказал о желаемых соперниках для своего клиента:
«Мы конкретно углубились в следующие варианты, и это будет международный бой. Это будет соперник из топ-10, скорее всего из топ-5, весьма вероятно, что бывший чемпион мира. Сейчас в списке наших приоритетных вариантов Лиам Смит, Дэнни Гарсиа и Тони Харрисон».
Все свои 19-ть поединков Цзю провел в Австралии. После последнего из них он бросил вызов Лиаму Смиту. Британец готов принять этот бой.
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