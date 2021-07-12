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Менеджер Цзю: «Следующим соперником Тима станет бывший чемпион мира»

Проспект впервые подерется за пределами Австралии
Бокс Профессиональный бокс
20:08
Менеджер Цзю: «Следующим соперником Тима станет бывший чемпион мира»
Тим Цзю / Фото: DAZN

Менеджер австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО) Глен Дженнингс рассказал о желаемых соперниках для своего клиента:

«Мы конкретно углубились в следующие варианты, и это будет международный бой. Это будет соперник из топ-10, скорее всего из топ-5, весьма вероятно, что бывший чемпион мира. Сейчас в списке наших приоритетных вариантов Лиам Смит, Дэнни Гарсиа и Тони Харрисон».

Все свои 19-ть поединков Цзю провел в Австралии. После последнего из них он бросил вызов Лиаму Смиту. Британец готов принять этот бой.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Тим Цзю

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