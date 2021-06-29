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Менеджер Уайлдера: «Сейчас у Деонтея на уме просто борьба с Фьюри»

Шелли Финкель отметил рвение в ринг своего подопечного
Бокс Профессиональный бокс
12:59
Менеджер Уайлдера: «Сейчас у Деонтея на уме просто борьба с Фьюри»
Деонтей Уайлдер / Фото - fightboks.online
Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Шелли Финкель высказался о предстоящем поединке своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Цитирует Финкеля Boxingscene.

«Уайлдер не хотел связываться с Фьюри на пресс-конференции. Сейчас у него на уме просто борьба с Фьюри. Он сказал: «Если Фьюри хочет поговорить, пусть говорит». Деонтей просто хочет драться. Я вижу кого-то, кто действительно сосредоточен на этом поединке. Деонтей тренируется так, как я хотел бы, чтобы он готовился раньше. Он готовится так, как никогда прежде не готовился к поединкам. Мы думали, что получим бой несколько месяцев назад. Чтобы получить его, нам пришлось выиграть арбитраж. Все это время он тренировался».


Напомним, поединок между Фьюри и Уайлдером состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Владимир Кириченко
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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