Рой Джонс: «Чемпионы Усик и Фьюри – мне нравится текущий хэвивейт»
Месиво было что надо! WBC выбрал лучший бой 2021 года
Выделено было завершение трилогии в супертяжелом весе
01 января 14:24
Фото: Top Rank
WBC определил лучший бой 2021 года.
Всемирный боксерский совет выделил третий поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO). Неоднократные падения на канвас каждого из бойцов, яркий нокаут в концовке сражения – было жарко!
Боб Арум также считает, что Фьюри – Уайлдер III был вне конкуренции.