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Мейвезер даст совет Спенсу, как победить Пакьяо

Легендарный американец поможет своему соотечественнику одержать победу в бою с Пак Мэном
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Мейвезер даст совет Спенсу, как победить Пакьяо
Флойд Мейвезер / фото - fampharmapro.in

Легенда мирового бокса американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что поможет своему соотечественнику чемпиону мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу (27-0, 21 KO) одержать победу в бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). При этом Мейвезер не собирается вмешиваться в тренировочный процесс бойца, а намерен дать несколько советов, сообщает worldboxingnews.net.

«Я желаю обоим парням только самого лучшего, но хочу, чтобы победил Эррол Спенс. Я безоговорочно стремлюсь к победе Эррола Спенса. Это мои люди. На самом деле я собираюсь позвонить ему и дать несколько советов».

Эррол Спенс показал актуальную форму.

Рене Тер Велде
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Теги

Флойд Мейвезер Эррол Спенс Мэнни Пакьяо

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