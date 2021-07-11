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Мейвезер даст совет Спенсу, как победить Пакьяо
Легендарный американец поможет своему соотечественнику одержать победу в бою с Пак Мэном
10:40
Флойд Мейвезер / фото - fampharmapro.in
Легенда мирового бокса американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что поможет своему соотечественнику чемпиону мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу (27-0, 21 KO) одержать победу в бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). При этом Мейвезер не собирается вмешиваться в тренировочный процесс бойца, а намерен дать несколько советов, сообщает worldboxingnews.net.
«Я желаю обоим парням только самого лучшего, но хочу, чтобы победил Эррол Спенс. Я безоговорочно стремлюсь к победе Эррола Спенса. Это мои люди. На самом деле я собираюсь позвонить ему и дать несколько советов».
Эррол Спенс показал актуальную форму.