Мейвезер: «Если я захочу драться один раунд, то бой продлится один раунд»

Флойд признался, что у него нет стратегии на бой с Полом





Флойд Мейвезер / Фото: AP Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что он сам решит когда завершится его поединок против видеоблогера Логана Пола. Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.

«У меня нет стратегии на этот поединок, поскольку я просто хочу выйти на ринг. Если я захочу драться один раунд, то бой продлится один раунд. Если я захочу боксировать два раунда, то поединок продлится два раунда. Все зависит от меня». Напомним, выставочный поединок Мейвезера против Пола состоится 6 июня.

Карен Агабекян