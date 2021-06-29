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Мейвезер назвал вес, в котором будет драться Дэвис

С Ломаченко американец вряд ли не встретится
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 22:13
Мейвезер назвал вес, в котором будет драться Дэвис
Флойд Мейвезер / фото - Page Six

Бывший чемпион мира в 5 весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал о планах Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО). Легендарный боксер сравнил карьеру соотечественника со своей. Слова Мейвезера приводит портал Behind the Gloves.

«Когда-то придет время и Джервонта полноценно перейдет в первый полусредний вес. Он и так существенно опережает меня. В свое время я последовательно поднимался в 61,2 килограмм, 63,5 килограмм, 66,7 килограмм и даже в 69,9 килограмм.

Не думаю, что он когда-либо будет драться в 69,9 килограмм».

Ранее перспективы Дэвиса обсудил Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО).

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Джервонта Дэвис Флойд Мейвезер

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