Мейвезер – о бое Дэвис – Ромеро: «В ринге встретятся два непобежденных нокаутера»
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший, который также является главой промотерской компании Mayweather Promotions, поделился своими ожиданиями от поединка между его соотечественниками Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO).
Мейвезера цитирует портал boxing247.com:
«Это два великих бойца. Каждый раз, когда они выходят в ринг, то показывают шоу. Дэвис – молодой парень из Балтимора, который прошел трудный путь, пока пробивался на вершину. Вы должны поблагодарить его за это. Чтобы о нем не говорили, но Джервонта свои пагоны заслужил.
Я считаю Дэвиса одним из лучших бойцов в мире. Роландо всегда говорил, что хочет драться с лучшим и сделает это 5-го декабря. Это будет адская битва.
Роландо – крутой парень, который готов принять любой вызов. Его рвение делает это противостояние интригующим. Еще он чертовски крутой панчер. Каждый раз, когда мы представляли ему нового соперника, у него не было сомнений, и он принимал вызов.
Дэвис последние время показывает рекордные цифры. Я всегда говорил ему, что его время еще настанет, и он будет, как и я, продавать арены.
Эти ребята – будущее бокса, поэтому ожидаю аншлаг на трибунах. В ринге встретятся два непобежденных нокаутера».
Джервонта Дэвис проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе против Роландо Ромеро 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.
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