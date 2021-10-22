Мейвезер – о бое Дэвис – Ромеро: «В ринге встретятся два непобежденных нокаутера»

Флойд Мейвезер / фото - dailynationtoday.com

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший, который также является главой промотерской компании Mayweather Promotions, поделился своими ожиданиями от поединка между его соотечественниками Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO).

Мейвезера цитирует портал boxing247.com:

Я считаю Дэвиса одним из лучших бойцов в мире. Роландо всегда говорил, что хочет драться с лучшим и сделает это 5-го декабря. Это будет адская битва.

Роландо – крутой парень, который готов принять любой вызов. Его рвение делает это противостояние интригующим. Еще он чертовски крутой панчер. Каждый раз, когда мы представляли ему нового соперника, у него не было сомнений, и он принимал вызов.

Дэвис последние время показывает рекордные цифры. Я всегда говорил ему, что его время еще настанет, и он будет, как и я, продавать арены.

Эти ребята – будущее бокса, поэтому ожидаю аншлаг на трибунах. В ринге встретятся два непобежденных нокаутера».