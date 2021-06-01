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Мейвезер – о бое с Полом: «Это легальное ограбление банка»
Не зря Флойда называют «Денежным»
08:55
Флойд Мейвезер / фото - DAZN
Легендарный экс-чемпион пяти весовых, непобежденный Флойд Мейвезер высказался о предстоящем выставочном поединке с блогером Логаном Полом. В интервью порталу BoxingScene Мевезер рассказал, что заставило его согласиться на этот бой.
«Я неслучайно получил прозвище Money. Я на протяжении многих лет усердно работал, чтобы достичь определенного уровня, на котором мы можем начать все называть событиями. Я верю, что нужно работать умнее, а не тяжелее. Так что если есть какая-то легкая работа вроде боя с Полом, этого разрешенного ограбления банка, то я ее сделаю. Я должен это сделать».
Напомним, Пол обещает нокаутировать Мейвезера.