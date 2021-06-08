Мейвезер – о поединке с Логаном Полом: «Трудно сбросить с себя 90-килограммового парня»

Флойду понравилось драться с супертяжеловесом

Логан Пол и Мейвезер / Фото: fightnews.info

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) признался, что разница в весе с блогером Логаном Полом (0-1) не позволила ему уходить от захватов в выставочном поединке.



Слова Мейвезера приводит rev.com:

Пол умеет бороться. Он хорошо удерживает тебя. В этом он очень хорош. У него есть борцовское прошлое, так что когда тебя удерживает парень весом свыше 90 килограммов... Я старался изо всех сил. Несмотря на то, что у меня есть много опыта, трудно сбросить с себя супертяжеловеса. Я вышел как полусредневес, так что драться с супертяжеловесом было весело. Я почти уверен, что он тоже повеселился. Его брат Джейк, как и сам Логан, был очень счастлив, что он смог пройти всю дистанцию. Это было круто.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман признался, что ему понравился поединок Мейвезера с Полом.