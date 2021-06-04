Мейвезер – о поединке с Полом: «Публика хочет увидеть кровь»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях намерен закончить поединок нокаутом

Флойд Мейвезер / Фото: boxingscene.com

Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) настраивается на досрочную победу в поединке с Логаном Полом (0-1). В этом ему должно помочь то, что поединок с блогером будет проходить в 10-унцовых перчатках.



Слова экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях приводит boxingscene.com:

Сначала они говорили о 16-унцовых перчатках, затем они говорили о 14-унцовых перчатках, потом это уже были 12-унцовые, ну а сейчас мы деремся в 10-унцовых перчатках. Мы все ближе и ближе приближаемся к тому, чего я хочу. А чего мне действительно хочется, так это 8-унцовые перчатки, чтобы мы могли развлечь людей. Ведь даже несмотря на то, что это выставочный бой, публика хочет увидеть кровь.

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Мейвезер – Пол. Начало – 7 июня около 07:00 по киевскому времени.