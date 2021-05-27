Мейвезер предупредил Спенса насчет Пакьяо

Американец уважает «Пакмена»

Мейвезер и Пакьяо / фото - Boxing News

Легендарный экс-чемпион мира Флойд Мейвезер высказался о бое Мэнни Пакьяо (92-7-2, 39 КО) против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Американец дрался против «Пакмена» в 2015 году, победив филиппинца единогласным решением судей. Несмотря на возраст 42-летнего Мэнни, Флойд все еще считает его высококлассным боксером. Слова «Мани» приводит Boxing News.

«Он (Мэнни Пакьяо) все еще очень опасен».

Сам Пакьяо уверен, что у него есть преимущество над молодым соперником.