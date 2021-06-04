Мейвезер рассказал за кого будет болеть в бою Спенс – Пакьяо

Флойд пообещал дать совет фавориту

Флойд Мейвезер / фото - Review Journal

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер высказался о предстоящем поединке Эррола Спенса (27-0, 21 КО) против экс-чемпиона мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).В интервью Boxing News and Views американец назвал своего фаворита.

«Я желаю им всего наилучшего. Им обоим. Конечно, я поддержу Эррола Спенса. Я всегда поддерживаю своих парней, поэтому хочу увидеть его победу. Я даже позвоню ему и кое-что посоветую. Но не скажу что, поскольку тогда мою стратегию раскроют».

Мейвезер ранее назвал сильные стороны филиппинца.

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