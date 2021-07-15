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Мейвезер вновь потроллил Макгрегора

Легендарный боксер вспомнил последнее поражение ирландца
Бокс Профессиональный бокс
15:40
Мейвезер вновь потроллил Макгрегора
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер продолжает издеваться над своим бывшим соперником Конором Макгрегором (22-6), поединок с которым провел почти четыре года назад, одержав уверенную победу. Не секрет, что в последнее время ирландец не блещет своими выступлениями в клетке. На прошлых выходных он проиграл поединок Дастину Порье (28-6). В конце первого раунда МакГрегор, неудачно наступив на левую ногу, получил перелом и не смог продолжить бой.

Впрочем, поражения почти не влияют на популярность Конора. Его третий бой с Порье принес UFC 1,8 миллиона проданных платных трансляций, что делает этот бой вторым в истории промоушена по количеству проданных PPV. По всей видимости, видя востребованность имени Макгрегора, Флойд был бы не прочь провести с ним реванш.

В своем Instagram Флойд выложил детскую игрушку в виде Макгрегора со сломанной ногой и снабдил пост комментарием:

«Родители, приобретаете заранее своим детям подарок на Рождество и не забудьте сказать им: «Насрать, что твоя нога сломана, сука, прыгай на той, которая целая».

Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.


Рене Тер Велде
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Теги

Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Дастин Порье

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