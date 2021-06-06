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Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда

XSPORT.ua попытается ознакомить читателей со спортивной частью главного боя месяца

Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда Превью
Мейвезер - Логан Пол / Фото: MMA Junkie - USA Today

В Майами в ночь на 7 июня пройдет выставочный поединок 44-летнего экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) и видеоблогера Логана Пола (0-1). Как ни странно, в июне в мире бокса состоятся четыре топовых чемпионских боя, но на первое место вышло противостояние боксера и блогера.

Флойд после первого завершения карьеры в 2012 году решил, что будет снова боксировать только в тех боях, где фигурирует сумма более $100 млн. Сначала он в 2017-м провел профессиональный поединок со звездой MMA Конором Макгрегором, и для него это стала последняя 50-я официальная победа в боксе. Теперь $112 млн американец заработает за схватку с человеком, не являющимся профессиональным спортсменом. К тому же, в официальный рекорд результат боя не занесут.

Между этими поединками на новогоднем шоу в Японии в 2018 году Флойд провел выставочный поединок с уступающим ему по размерам кикбоксером Теньшином Насукавой. Схватка должна была продлиться три раунда, но американец в первой трехминутке трижды ронял соперника, пока бой не остановили. За две минуты в ринге, где Мейвезер не пропустил ни одного удара, ему заплатили $9 млн. «Денежный» не зря улыбался весь поединок и после него – легкие деньги.


В поединке против Логана Пола Флойд получит вещь не менее важную, чем деньги, – американец снова будет на слуху и его опять вспомнят. Для «Денежного» это очень важно, поскольку можно привлечь новые рекламные контракты, переподписать старые. А еще он удовлетворит свое самолюбие.

Перед предстоящим поединком многие эксперты пытались найти плюсы у Пола и минусы Мейвезера. Но нам кажется, что слишком много внимания уделяется желанию увидеть чудо. Конечно, у Пола есть преимущества в молодости и антропометрии – он на 15 кг тяжелее, на 15 см ниже, на 18 лет моложе. Это важно, но Логан – не профессиональный боксер, уделяющий все свободное время тренировкам.

Также Логана никогда серийно и очень часто не били боксеры топового уровня. А как он поведет себя после того, как в течение раунда не сможет попасть ни единого панча по сопернику? Как поведет себя выносливость блогера? Мы думаем, что размеры будут лишь мешать Полу, и, потеряв все силы, он уже после третьего раунда будет спасаться у канатов.


Что поможет Логану? Ему можно попробовать прижимать легенду к канатам и там попробовать повисеть на нем в клинче. Ранее подобную тактику хотели, но не смогли осуществить другие соперники Флойда. Но на этот раз оппонент аж на 15 кг тяжелее. Здесь главный вопрос в функциональной подготовке «Денежного». Если Мейвезер серьезно отнесся к поединку, то сможет отбегать и отработать контрударами хоть весь бой. Но если в подготовке американец не доработал, то возраст может сильно сказаться, и будут проблемы. С тем же Макгрегором Флойд выглядел бледной копией себя. Позже он и сам говорил, что серьезно не отнесся к бою.

А теперь давайте немного пофантазируем. В предстоящем поединке Мейвезер не захочет жалеть соперника, как Насукаву, и будет издеваться до последних раундов, а затем решит его нокаутировать. Поскольку судей не будет, то у Флойда лишь один шанс выиграть – нокаут. Легендарный боксер привык, что должен побеждать, и на этот раз ничью или поражение он не потерпит.


Мейвезер будет работать вторым номером, пытаясь увернуться от 95% ударов соперника. И нам кажется, что ему это удастся. Проблемы Пола начнутся во втором раунде, когда рассекающие воздух его силовые удары его же обессилят. К тому же, это скажется на его психологии – из хищника он превратится в жертву. Когда Флойд с четвертой трехминутки почувствует полную уверенность, то начнет все чаще работать в атакующей манере, забивая оппонента у канатов. Затем нокаут станет для легендарного боксера лишь делом техники.

Прогноз: Мейвезер победит Пола техническим нокаутом в пятом раунде.

Онлайн трансляция поединка Мейвезер – Пол.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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Флойд Мейвезер Логан Пол

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