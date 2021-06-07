В это тяжело поверить. Стала известна статистика ударов в поединке Мейвезер – Пол
Мейвезер: «Я ушел из бокса, но не ушел из индустрии развлечений»
Легендарный американец хочет, чтобы молодое поколение побило его рекорды
11:40
Флойд Мейвезер / Фото - dknation.draftkings.comЭкс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) после выставочного поединка с популярным видеоблогером Логаном Полом поведал о своих дальнейших планах.
Цитирует легенду бокса ESPN.
«Я ушел из бокса, но не ушел из индустрии развлечений. Никто не обязан смотреть. Никто не должен платить. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, а я буду делать то, что заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я не из тех бойцов, которые не хотят, чтобы мои рекорды были побиты. Я хочу, чтобы эти молодые бойцы делали это. Надеюсь, что буду рядом, чтобы увидеть следующего Мейвезера».
Напомним, что поединок между Мейвезером и Полом завершился без объявления решения судей.
Статистика ударов в поединке Мейвзер – Пол.
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