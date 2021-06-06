Мейвезер: «Я уже наварил 30 лимонов баксов, даже не выходя в ринг с Полом»

Флойд озолотится после поединка с блогером

Флойд Мейвезер / Фото: instagram.com/floydmayweather

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) нашел золотую жилу. А как иначе можно объяснить огромные гонорары за поединок с блогером Логаном Полом (0-1). Американец признался, что еще до начала поединка он неплохо увеличил размер своего состояния.



Я получу за бой с Полом чумовое бабло. Я уже наварил 30 лимонов баксов только на раскрутке боя. Тупо на предматчевом пиаре. 30 лимонов баксов, реально вам говорю.

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Мейвезер – Пол. Начало – 7 июня около 07:00 по киевскому времени.