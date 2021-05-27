Миочич: «Бой с Джонсом? Сейчас мне нужен только Нганну»

Экс-чемпион тяжелого веса хочет вернуть свой пояс

Стипе Миочич / фото - Gregory Payan

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич (20-4) прокомментировал слухи о его возможном бою с Джоном Джонсом (26-1). В комментарии порталу MMAJunkie Миочич заявил, что бой с «Боунсом» ему интересен, но сейчас его главная цель – реванш с Фрэнсисом Нганну (16-3).

«Я не менеджер и не собираюсь обращать внимание на то, что думает или говорит Джонс. Все что мне нужно, так это получить матч-реванш с Нганну и вернуть свой пояс. Конечно, Джонс один из лучших бойцов всех времен и народов. Было бы здорово провести с ним бой, но я не собираюсь беспокоиться о том, что он хочет делать или сколькому ему нужно платить. Я преследую только одну цель – вернуть свой пояс».

Напомним, Миочич рассчитывает на реванш с Нганну в начале 2022 года.