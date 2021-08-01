Хантер: «Бой Усика с Джошуа будет скучным, Александру стоило бы сразиться с Джойсом»
«Мир любит сильных». Усик интенсивно готовится к мегафайту с Джошуа
25 сентября украинец выйдет в ринг в бою за титулы хэвивейта
15:11
Фото: Sky Sports
В конце сентября экс-абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик (18-0, 13 KO) проведет бой с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Украинец продолжает интенсивную подготовку к первому титульному бою с хэвивейте:
Мир любит сильных.
Напомним, что промоутер Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) назвал Джошуа недостойным звания элитного супертяжа.