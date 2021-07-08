Митрофанов: «С Ломаченко намного сложнее спарринговать, чем с Йылдырымом»
Митрофанов: «Будем стараться бить Бабатунде сильно»
Чемпион WBO Oriental – о сопернике по предстоящему поединку
22:31
Дмитрий Митрофанов / Фото - FacebookЧемпион WBO Oriental в первом среднем дивизионе украинец Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) в прямом эфире Instargram-паблика Tribuna поделился ожиданиями о предстоящей защите титула с интерконтинентальным чемпионом по версии WBF, чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-0, 8 КО).
«Бабатунде – такой же скользкий, как и Байфилд, похож. Верткий, хорошо плечиком заворачивается, хороший джеб у него. Его рекорд говорит сам за себя. Мы нарабатываем свои комбинации, будем стараться бить его сильно».
Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
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