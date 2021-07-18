Митрофанов: «Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу подраться за полноценный пояс WBO»

Украинский боксер – о поединке и дальнейших планах

Красюк и Митрофанов / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) дал комментарий в эфире MEGOGO после победы единогласным решением судей в бою с чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13–1, 8 КО).



Первая защита. Было очень большое волнение. Прошло полгода после моего чемпионского боя, где я завоевал титул. Вес дался легче, потому что лето, есть тренер, есть диетолог. Задача была меньше пропустить, больше нанести ударов. И нанести так, чтобы соперник быстрее закончил бой.

Ваш сегодняшний соперник похож на предыдущего?

Возможно, немного похож. Удары у него тяжелее. Берчельт бил намного легче, просто выкидывал руки, сжимал кулачок. Бабатунде вкладывался в удары, бывало, долетало.

Вы уверенно действовали в первых раундах, но потом соперник пообвыкся и начал отвечать. Его удары были достаточно ощутимыми, возникло волнение за вас.

Я тоже начинал волноваться, потом начинал догонять. Наверное, я двигаюсь в одном темпе в бою, тренер говорит, что надо менять, что-то в этом поединке у меня не получилось.

Стала ли для вас серьезным препятствием длина рук соперника?

Он работал вторым номером. Не было сложно, потому что он оставался после атак, не очень маневренно двигался. Мои удары доставали его.

Какие дальнейшие планы?

Я думаю о чемпионском бое за оригинальный титул WBO, это задача моего промоутера Александра Красюка. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мои мечты осуществятся.

Сегодня будет бой за титул абсолютного чемпиона в вашем весе между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо. Вы нацеливаетесь туда?

Да.

Какими вы видите свои шансы? Вы в профессиональной карьере не боксировали с топами, вы уверены, что будете конкурентным на таком уровне?

Если бы я не был уверен, я бы туда и не шел. Я уверен в своих силах, в своих возможностях. Иду, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов.

Результат всех поединков вечера бокс K2 Promotions.