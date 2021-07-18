Митрофанов победил чемпиона Нигерии и защитил титул WBO
На вечере бокса промоутерской компании K2 Promotions в главном событие вечера Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) защитил пояс WBO Oriental в первом среднем весе, решением судей победив чемпиона Нигерии Ралливана Бабатунде
(13-1, 8 KO).
Поединок продлился всю дистанцию. Судьи отметили доминацию Митрофанова в ринге – 99:91, 98:92, 99:90. Это была первая защита Дмитрия титула WBO Oriental.
Бои андеркарта:
Александр Узун – Георгий Козинец – победа раздельным решением судей
Альмахмуд Алла – Родион Гузько – нокаут в 1-м раунде
Хусейн Байсангуров – Ника Гаваджава – технический нокаут в 3-м раунде
Хасан Байсангуров – Берикбай Нуримбетов – технический нокаут 1-м раунде
Андрей Исаков – Владислав Танцюра – победа единогласным решением судей
Василий Чеботарь – Элдорбек Саидов – победа единогласным решением судей
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