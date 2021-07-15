Тренер Митрофанова: «У нас достаточно большое количество спарринг-партнеров»
Митрофанов: «С Бабатунде нужно быть сконцентрированным и внимательным»
Чемпион WBO Oriental – о предстоящем поединке
12:42
Дмитрий Митрофанов / Фото - prosportua.comЧемпион мира по версии WBO Oriental в среднем дивизионе Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-0, 8 КО).
«Бабатунде – очень мастеровитый боец. Обладает широкими нестандартными комбинациями, поэтому от него всего можно ожидать 17 июля. С ним нужно быть сконцентрированным, внимательным. Он быстрый маневренный, хорошо двигается – будет нелегко».
Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
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