Митрофанов: «У Усика сердце сильнее, чем у Джошуа»
Митрофанов: «С Ломаченко очень сложно в спаррингах»
Боксер среднего веса вспомнил тренировки с «Хай-теком»
15:29
Дмитрий Митрофанов / фото - К2 Promotions
Боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вспомнил свои спарринг с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец заявил, что его соотечественник, несмотря на разницу в весе, бьет очень сильно и быстро.
«Очень сложно было. Скорость другая, ноги другие совсем. Он так чувствует дистанцию, что ты думаешь: «Вот сейчас попаду», бьешь, а его нет. А тебе залетает двоечка-троечка. Он хорошо чувствует дистанцию, хорошая работа ног и баночки серьезные залетают.
Сейчас он уже покрепче бьет, чем в любителях, пожестче. Очень сложно – он быстрый, много комбинаций, много серий, удары под разными углами. Бывает, за счет веса можно его потеснить. Но это редко выходит. Он полностью на ножках, не знаю, кто с ним может соперничать».
Митрофанов вернется в ринг 17 июля боем против нигерийца Рилливана Бабатунде (13-0, 8 КО). Ранее обладатель пояса WBO Oriental поделился своими ожиданиями.
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