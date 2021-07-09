Митрофанов: «С Ломаченко очень сложно в спаррингах»

Дмитрий Митрофанов / фото - К2 Promotions

Боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вспомнил свои спарринг с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец заявил, что его соотечественник, несмотря на разницу в весе, бьет очень сильно и быстро.

Сейчас он уже покрепче бьет, чем в любителях, пожестче. Очень сложно – он быстрый, много комбинаций, много серий, удары под разными углами. Бывает, за счет веса можно его потеснить. Но это редко выходит. Он полностью на ножках, не знаю, кто с ним может соперничать».