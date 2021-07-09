Митрофанов: «Будем стараться бить Бабатунде сильно»
Митрофанов: «У Усика сердце сильнее, чем у Джошуа»
Чемпион WBO Oriental отметил боксерское мастерство своего титулованного соотечественника
10:59
Дмитрий Митрофанов / Фото - ringside24Чемпион WBO Oriental в первом среднем дивизионе украинец Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) в прямом эфире Instargram-паблика Tribuna поделился мнением относительно предстоящего поединка между соотечественником Александром Усиком (18-0, 13 KO) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Можно вернуться чуть назад и посмотреть бои Усика в супертяжелом весе в WSB. Там есть все ответы, как он разбивал топовых боксеров любительского бокса на тот момент. Можно сделать выводы. И там не только Джойс был, там очень много ребят было топовых. Даже профессионалы переходили».
Ты считаешь, что Усику по силам победить?
«Конечно. Верю в его победу. Не знаю, досрочно или нет, но я верю, что он техничнее, мастеровитее, веселее. У него сердце сильнее, чем у Джошуа. Это 100%».
Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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