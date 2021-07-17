В субботу Митрофанов проведет первую защиту чемпионского титула WBO Oriental
Митрофанов: «В тренировочном лагере получилось реализовать все по максимуму»
Чемпион WBO Oriental – о грядущем бое с чемпионом Нигерии
13:33
Дмитрий Митрофанов / Фото - FacebookЧемпион мира по версии WBO Oriental в среднем дивизионе Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО) в интервью K2 Promotions поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-0, 8 КО).
«Хочу показать себя зрителю в лучшей форме. На этот раз получилось все реализовать в тренировочном лагере по максимуму. У нас были хорошие спарринги, отработали отлично».
Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
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