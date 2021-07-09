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Митрофанов: «Верю, что Беринчик выиграет у Лобова с минимальным уроном для себя»

Украинский средневес – о предстоящем поединке на голых кулаках
Бокс Профессиональный бокс
12:58
Митрофанов: «Верю, что Беринчик выиграет у Лобова с минимальным уроном для себя»
Дмитрий Митрофанов / Фото - fightnews.info
Чемпион WBO Oriental в первом среднем дивизионе украинец Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) в прямом эфире Instargram-паблика Tribuna высказался о предстоящем поединке на голых кулаках между украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) и экс-бойцом UFC Артемом Лобовым

«Верю, что Денис выиграет с минимальным травмированием, с минимальным уроном для себя».


А если бы тебе предложили бой на голых кулаках?

«Я боюсь все, что кроме бокса. Мне нужны правила, которые я хорошо знаю. А эти бои без правил пугают. Хотя бои на голых кулаках – это же тоже бокс. Просто может травма такая быть, что потом уже закончится все. Вот что пугает. Гладиаторские бои возвращаются».


Поединок Беринчик – Лобов состоится 24 июля.  

Денис ранее показал фрагмент подготовки к поединку.
Владимир Кириченко
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Теги

Дмитрий Митрофанов Артем Лобов Денис Беринчик

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