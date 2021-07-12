МОК уверен, что Олимпийские игры в Токио соберут рекордную телеаудиторию
МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
Боксерский турнир на Олимпиаде стартует 24 июля
13:23
Бокс на Играх в Рио-2016 / Фото - bleacherreportМОК (Международный олимпийский комитет) разработал правила, в соответствии с которыми будут решаться вопросы о победителях поединков в ходе боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио на случай того, если кто-то из участников сдаст положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
«В боксе спортсмен, который не сможет участвовать в соревнованиях, не будет дисквалифицирован, и будет признан «не начавшим» [DNS, Did not start] в том случае если он не сможет начать участие в турнире и будет признан неявившимся на бой после начала турнира. Если спортсмен больше не может продолжать участие в турнире, его соперник пройдет в следующий круг. Если спортсмен не сможет выйти на финальный поединок из-за коронавируса, бой не будет проводиться, а спортсмен, который больше не может принимать участие в турнире, получит серебряную медаль, а его сопернику будет вручена золотая медаль».
Турнир по боксу стартует во второй день Олимпийских игр и продлится до последнего, выходной один – 2 августа. Мужские и женские бои пройдут параллельно.
В боксе Украину на Олимпиаде представят Анна Лысенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг).
С полной заявкой сборной Украины на Олимпийские игры вы можете ознакомиться здесь.