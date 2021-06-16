«Молчание – золото». Уайлдер удивил странным поведением на пресс-конференции перед боем с Фьюри

Американец ограничился несколькими короткими репликами для прессы

Тайон Фьюри и Деонтей Уайлдер / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) удивил свои поведением на пресс-конференции перед третьим боем против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец был очень молчалив и ограничился лишь коротким уведомлением о своей подготовке и арбитражном суде. Слова «Бомбардировщика» приводит Boxing Scene.

«Я абсолютно не переживал о том, что Фьюри пытается договориться насчет другого поединка. Мы знали, что поступаем правильно, и мы знали, что они не смогут от нас убежать. Молчание - золото. В течение всей пандемии я тренировался в режиме нон-стоп, постепенно набирая форму. Все это время между боями пойдет мне на пользу, что будет плохо для него. У меня не было ничего, кроме времени, чтобы прогрессировать».

Напомним, Деонтей пообещал отрубить голову чемпиону мира.

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