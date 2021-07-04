Молина дал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер 3

Эрик убежден, что точный удар «Бронзового бомбардировщика» не позволит встать «Цыганскому Королю»



Фото: bleacherreport.com

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Эрик Молина в интервью ютуб-каналу iFL TV заявил, что его экс-соперник Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) сможет взять реванш за поражение во втором бою с действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), с которым 24 июля проведет трилогию. Американский боксер предсказывает, что в этот раз «Бронзовый бомбардировщик» донесет удар, как и в первом, ничейном бою, но не позволит Фьюри подняться и продолжить поединок.

«Я предвижу, что после добавления в команду Малика Скотта Уайлдер по-другому будет выбрасывать определенные удары. Я думаю, что он донесет удар справа и сделает это так, как мы еще не видели. Мне кажется, что Фьюри не поднимется в этот раз, и Уайлдер станет в этот вечер двукратным чемпионом мира. Или же это будет левый хук, как в первом бою. Уайлдер однозначно будет использовать другой ритм комбинаций, который мы раньше не видели. И из-за этого Фьюри упадет».

Денис Лебедев считает, что Тайсон Фьюри снова победит Деонтея Уайлдера.